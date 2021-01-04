الخليل: اللجان توجه التنبيه الشديد لـ 4 منشآت غير ملتزمة

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا) في المحافظة، تم زيارة ومتابعة 142 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية.



ولمست اللجان التزام 134 منها بشروط السلامة العامة، فيما خالفت أربع منشآت غير ملتزمة.



كما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 4 منشآت غير ملتزمة.









رام الله - دنيا الوطن