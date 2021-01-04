الإعلام الإسرائيلي يكشف هوية منفذ عملية قتل مستوطِنة بشمال الضفة قبل أسبوعين



وأضافت: أنه أُدين عدة مرات بارتكاب عمليات "إرهابية"، وفق زعهما، وقد جرى اعتقاله بعد العملية بأربعة أيام.



ويُستدل من التحقيق معه، أن كبها قتَل هورغان، على خلفية قومية إثر وفاة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، فيما أضافت (مكان) أنه تم اعتقال أربعة أشخاص من أقرباء كبها وأصدقائه، بشبهة مساعدته على الاختفاء.



ويُتوقع أن تتم محاكمته في المحكمة العسكرية في الضفة الغربية.



وكانت المستوطِنة هورغان، تتنزه في أحد الأحراش بالقرب من منزلها، قبل أن يقوم كبها بقلتها.



رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة بشأن مقتل مستوطِنة في شمال الضفة الغربية، قبل نحو أسبوعين.ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه سمح عصر اليوم بالنشر، أن منفذ عملية قتل المستوطِنة استير هورغان في شمال الضفة، قبل أسبوعين، هو محمد مروح كبها، من سكان قرية طورة الغربية قرب جنين، في الأربعينات من العمر.