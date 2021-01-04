إغلاق مقاهٍ وتحرير مخالفات سلامة في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة أربعة مقاهٍ، وحررت مخالفات سلامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في محافظة سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة سلفيت وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة، قامت الشرطة بإغلاق أربعة مقاهٍ في المدينة، وتحرير 58 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية المعلنة.