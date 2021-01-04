أريحا: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتضبط مركبات غير قانونية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

حررت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار، 45 مخالفة سلامة عامة، وأغلقت عددا من المحال التجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق خلال الساعات الماضية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة خلال عملها المستمر في أنحاء المحافظة، ضبطت أربع مركبات غير قانونية وتم حجزها حسب الأصول.



كما أكدت أن الإجراءات الشرطية المتواصلة حماية للمواطنين وللحد من انتشار وباء (كورونا) مع تنفيذ كافة المهام الشرطية والأمنية الاعتيادية.