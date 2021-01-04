شؤون فلسطينية

أريحا: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتضبط مركبات غير قانونية

أريحا: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتضبط مركبات غير قانونية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حررت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار، 45 مخالفة سلامة عامة، وأغلقت عددا من المحال التجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق خلال الساعات الماضية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة خلال عملها المستمر في أنحاء المحافظة، ضبطت أربع مركبات غير قانونية وتم حجزها حسب الأصول.

كما أكدت أن الإجراءات الشرطية المتواصلة حماية للمواطنين وللحد من انتشار وباء (كورونا) مع تنفيذ كافة المهام الشرطية والأمنية الاعتيادية.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة: نفاد الفحص المخبري (P.K.U) الخاص بالأطفال حديثي الولادة

"الصحة" بغزة: نفاد الفحص المخبري (P.K.U) الخاص بالأطفال حديثي الولادة

شاهد: اتحاد العمال يطالب بوجود تشريعات لصون حقوق العمال وتوفير الحماية لهم بعام 2021

شاهد: اتحاد العمال يطالب بوجود تشريعات لصون حقوق العمال وتوفير الحماية لهم بعام 2021

الخليل: اللجان توجه التنبيه الشديد لـ 4 منشآت غير ملتزمة

الخليل: اللجان توجه التنبيه الشديد لـ 4 منشآت غير ملتزمة

الإعلام الإسرائيلي يكشف هوية منفذ عملية قتل مستوطِنة بشمال الضفة قبل أسبوعين

الإعلام الإسرائيلي يكشف هوية منفذ عملية قتل مستوطِنة بشمال الضفة قبل أسبوعين

إغلاق مقاهٍ وتحرير مخالفات سلامة في سلفيت

إغلاق مقاهٍ وتحرير مخالفات سلامة في سلفيت

الشرطة تغلق مقاهي وتحرر مخالفات في طوباس

الشرطة تغلق مقاهي وتحرر مخالفات في طوباس

هيئة حقوقية تصدر تصريحاً بشأن منعها زيارة محتجزين من عائلة البيوك بنظارة شرطة خانيونس

هيئة حقوقية تصدر تصريحاً بشأن منعها زيارة محتجزين من عائلة البيوك بنظارة شرطة خانيونس

الخارجية الفلسطينية تدعو الطلبة الدارسين في الجزائر لتأكيد تسجيلهم

الخارجية الفلسطينية تدعو الطلبة الدارسين في الجزائر لتأكيد تسجيلهم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الخليل: اللجان توجه التنبيه الشديد لـ 4 منشآت غير ملتزمة

الخليل: اللجان توجه التنبيه الشديد لـ 4 منشآت غير ملتزمة

إغلاق مقاهٍ وتحرير مخالفات سلامة في سلفيت

إغلاق مقاهٍ وتحرير مخالفات سلامة في سلفيت

أريحا: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتضبط مركبات غير قانونية

أريحا: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتضبط مركبات غير قانونية

الشرطة تغلق مقاهي وتحرر مخالفات في طوباس

الشرطة تغلق مقاهي وتحرر مخالفات في طوباس

الخارجية الفلسطينية تدعو الطلبة الدارسين في الجزائر لتأكيد تسجيلهم

الخارجية الفلسطينية تدعو الطلبة الدارسين في الجزائر لتأكيد تسجيلهم

بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بتهمة التزوير

بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بتهمة التزوير

النائب القرعاوي: يجب التصدي لانتهاكات المستوطنين ووضع حد لها

النائب القرعاوي: يجب التصدي لانتهاكات المستوطنين ووضع حد لها

بينهم العالول.. الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشجار زيتون شمال الخليل

بينهم العالول.. الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشجار زيتون شمال الخليل

منوعات

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

شاهد: شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان

شاهد: شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان

ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران الجدل بأحدث ظهور لهما

ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران الجدل بأحدث ظهور لهما

أحمد زاهر يمنع ابنتيه من مشهد &#34;البوسة&#34;.. وللمعجبين &#34;ممنوع اتحط ايدك على بنتي&#34;

أحمد زاهر يمنع ابنتيه من مشهد "البوسة".. وللمعجبين "ممنوع اتحط ايدك على بنتي"

مذيعة شيخ الحارة بسمة وهبة ..استعطفت متابعيها بمرض السرطان والآن ترد بوقاحة &#34;اخرسي&#34;

مذيعة شيخ الحارة بسمة وهبة ..استعطفت متابعيها بمرض السرطان والآن ترد بوقاحة "اخرسي"

شاهد: فيديو لكايلي جينر يحصد (14) مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة

شاهد: فيديو لكايلي جينر يحصد (14) مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة

بعد شائعات الانفصال.. أحمد العوضي يتجاهل ياسمين عبد العزيز

بعد شائعات الانفصال.. أحمد العوضي يتجاهل ياسمين عبد العزيز

ميرهان حسين تستعيد ذكريات ستار أكاديمي المؤلمة

ميرهان حسين تستعيد ذكريات ستار أكاديمي المؤلمة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة وتستفز جمهورها لهذا السبب

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة وتستفز جمهورها لهذا السبب

تامر حسني لهاني شاكر:&#34; نسيانك صعب أكيد&#34; والأخير يعلق

تامر حسني لهاني شاكر:" نسيانك صعب أكيد" والأخير يعلق

عربي

مدينة العلا السعودية تستعد لاحتضان القمة الخليجية الـ 41

مدينة العلا السعودية تستعد لاحتضان القمة الخليجية الـ 41

حسان دياب: لبنان في حالة صعبة ونتوقع إغلاق البلد

حسان دياب: لبنان في حالة صعبة ونتوقع إغلاق البلد

القوات العراقية تداهم وكراً لـ (تنظيم الدولة) بمحافظة كركوك عقب قصفه

القوات العراقية تداهم وكراً لـ (تنظيم الدولة) بمحافظة كركوك عقب قصفه

الصحة التونسية: تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)