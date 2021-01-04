الشرطة تغلق مقاهي وتحرر مخالفات في طوباس



وذكرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء قيام الشرطة بعمل جولات تفقدية على المحلات التجارية والمخابز والمقاهي في المحافظة للتأكد من التزامهم بالإغلاق وقرارات الحكومة، تم إغلاق خمسة مقاهٍ لعدم التزامهم بالإغلاق.





وتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقهم أصولاً، كما تم تحرير 53 مخالفة كمامة خلال الساعات الماضية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة أمس مقاهي، وحررت عدداً من المخالفات بحق المخالفين للبروتوكول الصحي، في محافظة طوباس.