شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدعو الطلبة الدارسين في الجزائر لتأكيد تسجيلهم

الخارجية الفلسطينية تدعو الطلبة الدارسين في الجزائر لتأكيد تسجيلهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية للطلبة الدارسين في الجامعات الجزائرية الذين سجلوا وحصلوا على الموافقات اللازمة لدخول الجزائر عن فتح باب التسجيل لهم على المنصة الالكترونية:  http://www.mofa.pna.ps/Evacuation، بهدف التأكيد على نية كل منهم ورغبته في السفر بشكل نهائي، حيث يترتب حصر أعداد الراغبين بالسفر.

وأوضحت الصفارة في بيان لها، اليوم الاثنين أن المنصة فتحت في تمام الساعة الثالثة اليوم، وستغلق في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم غد الثلاثاء، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وهذه هي أسماء الطلبة المسجلين:

 مالك يوسف علي جعبري
 بشار محمد ابراهيم ابراهيم
 معاويه احمد محمود ألحساسنه
 محمود مازن سالم بلوط
 محمود محمد محمود لويسي
 اسامة زكي محمود سمودي
 إبراهيم الهلالي محمد ابراهيم اللوح
 محمد هشام سليم أبوفرحة
 اسراء شاهر نواف البوزية
 مؤمن سليمان إبراهيم خالد
 اياد احمد حسن سويدان
 سامي احمد حسن سويدان
 إيهاب منير سلامه النجار
 قتيبة هاني صبحي قلالوة
 محمود امين علي مناصره
 فاتن محمد على الحسني
 باهر فوزي عوض الجعبة
 فارس محمد عبد الله  انفيعات
 محمد  أحمد  عبد الرحمن  حسن
 شرف  مثقال فايز صوان
 اسيد عاكف حسن عمر
 عبد الله  نبيل  شعيب  سلايمه
 قسام محمد حسن حمدان
 محمد زاهر نمر قرشد
 محمد عبد الفتاح لطفي علاونة
 عبد المنعم  عبد الجبار يوسف منصور
 لؤي اياد محمد سعدي قاعود
 فايز صبحي فايز حناوي
 رافد عبد اللطيف عبد الحفيظ قفيشه
 أحمد محمد أحمد  عوض حمامدة
 صهيب سعدي فوزي اسليميه
 عاصم نضال محمد ابو خضرة
 محمد ابراهيم عزات ابوعيد
 نادرة  رمضان بحري الشيخ
 مجد محمود سليمان السعدي
 خالد إبراهيم أحمد وادي
 فارس  أحمد محمد  أبو مطير
 مريم رمضان بحري الشيخ
 انس  محمد مصباح  عبد العزيز عبد الجليل
 محمود  عزمي  محمود دودين
 محمد عاطف عثمان  الكومي
 شادي محمد  يوسف ياسين
 المثنى نايف  عيسى  الجنازرة
 احمد بشار محمود صوافطه
 عبدالله أحمد محمد بشارات
 اسامه احمد عبد العزيز  احمد
 ساجد محمد مطر الردايدة
 محمد شاهر هاشم شبيطه
 حسني أحمد ذيب عوده
 موسى أحمد  عطا  سلامين
 مكرم هشام محمد محسن
 سلام فادي  محمد  مخارزة
 عروة حسين علي رمضان
 أسيد أحمد عادل برهم
 حمزة  عبد الرؤوف احمد فحماوي
 علاء صابر حسن مصطفى
 محمد اسماعيل محمود ابو ريده
 فتحي شادي فتحي هديب
 وسن  ربحي رضوان  الهرش
 أيمن تيسير يوسف بركات
 معاذ  خالد علي شواهنة
 طارق اكرم سليم ابو هيبه
 بهاء  محمد عبد الرحمن محفوظ
 سنام  نضال بركات  ابوحمديه
 أحمد  ماهر  حسين  عبد ربه
 حامد أحمد شحادة شواوره
 مصطفى داود محمود خروف
 شهد عدنان أحمد خزيمية
 احمد موسى محمد الشيخ
 محمد سامي محمود يونس
 ساجد  مثقال  احمد  دردس
 محمد منذر حسن الصوالحي
 اية وليد ربيع
 سعود عبد الحليم عبدالعزيز عبيد
 اسيد راسم حسن فريحات
 حسين يوسف داود الفحيله
 صفاء صالح سالم حجوج
 ابراهيم زياد محمد العامودي
 محمد خالد سليم معروف
 طارق نبيل محمد اسمر
 علي نواف علي الخطيب
 حامد محمود حسن عصافره
 أحمد مازن جمال عزامطة
 محمد لطفي عبد القادر خضير
 عماد تيسير عيسى صرصور
 سالم باسل غالب غنام
 احمد شاهر روحي شتيه
 خالد محمد صالح بركات
 عماد  جمال عبدالله  عبد الرازق
 محمد سفيان حسن موسى
 حبيب خالد موسى شواهنة
 نصر عبدالوهاب رجب الزرو
 محمد زيد مصطفى سالم العنيد
 مجد رياض عبد القادر عبد الدين
 نزار سامي محمد سعيد الرجبي
 اية وليد ربيع
 سعود عبد الحليم عبدالعزيز عبيد
 اسيد راسم حسن فريحات
 صفاء صالح سالم حجوج
 ابراهيم زياد محمد العامودي
 محمد خالد سليم معروف
 نضال وائل نعيم برادعي
 شادي صبحي عبدالرحمن ابو شنب
 مصطفى معين نمر أبو زنط
 صهيب جبريل احمد الهريني
 مجد منذر حسن مصلح
 اوس وائل عيسى القيميري
 إسماعيل محمد مصطفى وراسنه
 امام سلطان عبد الجليل سعد
 ازاد نضال عيد الرحمن أبو السعود
 بلال فلاح محمود صلاح
 صهيب عبد الرحمن عواد شحرور
 نائل عبد الناصر مسعود رجب
 وسام بسام محمد دار شحدة
 عبد الرحمن حسن رجب صندوقة
 عواد عبد الرحمن عواد شحرور

أخبار ذات صلة

بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بتهمة التزوير

بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بتهمة التزوير

الرجوب: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس للوصول لانتخابات شاملة

الرجوب: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس للوصول لانتخابات شاملة

النائب القرعاوي: يجب التصدي لانتهاكات المستوطنين ووضع حد لها

النائب القرعاوي: يجب التصدي لانتهاكات المستوطنين ووضع حد لها

بينهم العالول.. الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشجار زيتون شمال الخليل

بينهم العالول.. الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشجار زيتون شمال الخليل

أبو صبحة يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; حول تفاصيل الأرض المخصصة لتوسعة (معبر رفح التجاري)

أبو صبحة يتحدث لـ"دنيا الوطن" حول تفاصيل الأرض المخصصة لتوسعة (معبر رفح التجاري)

الغصين: 1450 فرصة عمل للخريجين والعمال بغزة

الغصين: 1450 فرصة عمل للخريجين والعمال بغزة

الاحتلال يُشدد من إجراءاته العسكرية في الموقع الأثري بسبسيطة

الاحتلال يُشدد من إجراءاته العسكرية في الموقع الأثري بسبسيطة

العربية الفلسطينية: الزحف الاستيطاني يُقوض حل الدولتين

العربية الفلسطينية: الزحف الاستيطاني يُقوض حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدعو الطلبة الدارسين في الجزائر لتأكيد تسجيلهم

الخارجية الفلسطينية تدعو الطلبة الدارسين في الجزائر لتأكيد تسجيلهم

بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بتهمة التزوير

بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بتهمة التزوير

النائب القرعاوي: يجب التصدي لانتهاكات المستوطنين ووضع حد لها

النائب القرعاوي: يجب التصدي لانتهاكات المستوطنين ووضع حد لها

بينهم العالول.. الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشجار زيتون شمال الخليل

بينهم العالول.. الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشجار زيتون شمال الخليل

الاحتلال يُشدد من إجراءاته العسكرية في الموقع الأثري بسبسيطة

الاحتلال يُشدد من إجراءاته العسكرية في الموقع الأثري بسبسيطة

العربية الفلسطينية: الزحف الاستيطاني يُقوض حل الدولتين

العربية الفلسطينية: الزحف الاستيطاني يُقوض حل الدولتين

التربية تُعلن نتائج الدورة الثالثة &#34;الاستكمالية&#34; من امتحان الثانوية العامة

التربية تُعلن نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة

مستوطنون يجرفون أراضٍ في الأغوار ويدمرون مزروعات في بيت لحم

مستوطنون يجرفون أراضٍ في الأغوار ويدمرون مزروعات في بيت لحم

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان

شاهد: شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان

ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران الجدل بأحدث ظهور لهما

ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران الجدل بأحدث ظهور لهما

أحمد زاهر يمنع ابنتيه من مشهد &#34;البوسة&#34;.. وللمعجبين &#34;ممنوع اتحط ايدك على بنتي&#34;

أحمد زاهر يمنع ابنتيه من مشهد "البوسة".. وللمعجبين "ممنوع اتحط ايدك على بنتي"

مذيعة شيخ الحارة بسمة وهبة ..استعطفت متابعيها بمرض السرطان والآن ترد بوقاحة &#34;اخرسي&#34;

مذيعة شيخ الحارة بسمة وهبة ..استعطفت متابعيها بمرض السرطان والآن ترد بوقاحة "اخرسي"

شاهد: فيديو لكايلي جينر يحصد (14) مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة

شاهد: فيديو لكايلي جينر يحصد (14) مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة

بعد شائعات الانفصال.. أحمد العوضي يتجاهل ياسمين عبد العزيز

بعد شائعات الانفصال.. أحمد العوضي يتجاهل ياسمين عبد العزيز

ميرهان حسين تستعيد ذكريات ستار أكاديمي المؤلمة

ميرهان حسين تستعيد ذكريات ستار أكاديمي المؤلمة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة وتستفز جمهورها لهذا السبب

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة وتستفز جمهورها لهذا السبب

تامر حسني لهاني شاكر:&#34; نسيانك صعب أكيد&#34; والأخير يعلق

تامر حسني لهاني شاكر:" نسيانك صعب أكيد" والأخير يعلق

شاهد: ملكة جمال لبنان ترفض الإعتذار لجمهورها عن صورها الجريئة في المتحف

شاهد: ملكة جمال لبنان ترفض الإعتذار لجمهورها عن صورها الجريئة في المتحف

عربي

مدينة العلا السعودية تستعد لاحتضان القمة الخليجية الـ 41

مدينة العلا السعودية تستعد لاحتضان القمة الخليجية الـ 41

حسان دياب: لبنان في حالة صعبة ونتوقع إغلاق البلد

حسان دياب: لبنان في حالة صعبة ونتوقع إغلاق البلد

القوات العراقية تداهم وكراً لـ (تنظيم الدولة) بمحافظة كركوك عقب قصفه

القوات العراقية تداهم وكراً لـ (تنظيم الدولة) بمحافظة كركوك عقب قصفه

الصحة التونسية: تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)