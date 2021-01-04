الرجوب: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس للوصول لانتخابات شاملة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، طارق طايل، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.



ووضع الرجوب السفير طايل، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في مدينة رام الله، في صورة مستجدات الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس والرسالة التي تلاقها الرئيس محمود عباس من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والتي تضمنت موافقة حركته على إجراء الانتخابات بالتوالي والترابط وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.



وجدد الرجوب التأكيد على موقف حركة فتح بالتمسك والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس للوصول إلى انتخابات وطنية شاملة تضمن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة.



وثمن الرجوب خلال اللقاء الدور الهام الذي لعبته مصر في الحوار الوطني الفلسطيني، والذي ساهم بشكل كبير في تذليل العقبات أمام انجاز الاتفاق.



وفي سياق آخر وضع الرجوب السفير المصري في صورة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا جرّاء ممارسات الاحتلال من قتل وتشريد وهدم وتوسع استيطاني هادف للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا في هذا السياق على التزام القيادة الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



بدوره أكد السفير طايل موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وانهاء الاحتلال وفقاً للشرعية الدولية.



كما جدد التأكيد على مواصلة الدعم المصري للحوار الوطني الفلسطيني لحين الوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية الشاملة على أسس ديمقراطية ونزيهة.