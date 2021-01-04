دولي

إيران تتحدى المجتمع الدولي وترفع تخصيب اليورانيوم في فوردو

إيران تتحدى المجتمع الدولي وترفع تخصيب اليورانيوم في فوردو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن متحدث باسم الحكومة الإيرانية، الاثنين، أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، في منشأة تحت الأرض، في أحدث انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015.

وأوضح علي ربيعي، أن الرئيس حسن روحاني "أعطى الأمر" باتخاذ تلك الخطوة في منشأة فوردو، حسب ما ذكرت وكالة أنباء (إيرنا) الرسمية.

وأضاف: "قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20%، في مجمع فوردو للتخصيب".

وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمن عدة مخالفات إيرانية للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015، والذي بدأت طهران في انتهاكه عام 2019 ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأميركية عليها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في الأول من كانون الثاني/ يناير، إن طهران أبلغتها أنها تخطط لاستئناف التخصيب بنسبة تصل إلى 20% في الموقع الذي يقع داخل جبل.

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