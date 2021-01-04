أبو صبحة يتحدث لـ"دنيا الوطن" حول تفاصيل الأرض المخصصة لتوسعة (معبر رفح التجاري)

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خاص دنيا الوطن

قال ماهر أبو صبحة، رئيس سلطة الأراضي بغزة: "بعد قرار من الجهات الحكومية في قطاع غزة، بتخصيص الأرض المحاذية لـ (معبر رفح) بهدف توسعة المعبر التجاري، وعند مراجعة المستندات والأوراق لدى سلطة الأراضي، تبين أنها أراضٍ حكومية خالصة".



وأوضح أبو صبحة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن تخصيص الأرض المحاذية، كونها أراضٍ حكومية، هي لمنفعة عامة، وهي توسعة (معبر رفح التجاري)، لافتاً إلى أنه يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم اتخاذ قرار بتخصيص هذه الأرض لتوسعة المعبر.



وقال: "أعلنا للمواطنين في ذلك التاريخ، بأن أي إنسان يدعي أي ملكية للأرض، عليه أن يقدم ادعاءه لسلطة الأراضي، وقد أرسلنا طواقم التفتيش لسلطة الأراضي، ووزارة الأشغال، وحصروا ما هو موجود على الأرض".



وأضاف أبو صبحة: "كان يوجد منزلان على الأرض، وكان القرار ألا نهدم أي منزل إلا بالتنسيق مع وزارة الأشغال، وأن يتم تعويضهم"، لافتاً إلى أنه يوم أمس، تقدم ما يقارب 20 مدعياً بملكية الأرض، وتم تشكيل لجنة لدراسة هذه الادعاءات.



وتابع أبو صبحة: "أمس بدأ تنفيذ عملية استلام الأرض، وتسليمها لوزارة الأشغال، بعد إزالة التعديات، وبالتالي فتحنا الباب أمام أي مواطن؛ كي يقدم الادعاء، وأي شخص له حق، سيحصل عليه".