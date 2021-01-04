شؤون فلسطينية

الغصين: 1450 فرصة عمل للخريجين والعمال بغزة

الغصين: 1450 فرصة عمل للخريجين والعمال بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن إيهاب الغصين، وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، توفير الوزارة لـ 1450 فرصة عمل جديدة للخرجين والعمال، مع مطلع عام 2021.

وقال الغصين في تصريح صحفي لوكالة (الرأي)، اليوم الاثنين: "إن الوزارة وفرت فرص عمل للخريجين والعمال، بقيمة تقارب 3 ملايين دولار"، موضحاً أن التخصصات في معظمها، ستكون في الطب والتمريض لدعم وزارة الصحة بظل جائحة (كورونا)، إضافة لدعم البلديات ووزارة الزراعة والوزارات الأخرى. 

وبيّن أن هذه الفرص، تأتي بتمويل حكومي، وبعض الجهات والمؤسسات الممولة، داعياً جميع الخريجين والعمال إلى التسجيل عبر رابطة وزارة العمل؛ ليكونوا ضمن القائمة الوطنية التي يتم الاختيار منها.

وشدد الغصين على نزاهة عملية الاختيار، مؤكداً على معايير عدم التجديد لأي شخص استفاد مسبقاً؛ ليتسنى لغيره الاستفادة من الفرص، إضافة للالتزام بالتخصصات المطلوبة، وفق الجهات الممولة. 

واعتبر الغصين، توفير فرص العمل في ظل انتشار البطالة، والأعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل، خطوة للأمام، مشيراً إلى حاجة الوزارة لدعم حقيقي من أجل توفير المزيد منها. 

وقال: "نحن كوزارة عمل، نقوم بجهود كيبرة بالتعاون مع المؤسسات والاجهات المختلفة، حتى نوفر فرص للخريجين والعمال والمهنيين".

ورأى الغصين، أن حل مشكلة البطالة في قطاع غزة، لن يتم بشكل كامل إلا برفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووقعت وزارة العمل اليوم، عقود الدفعة الأولى من فرص العمل المؤقتة، بواقع 300 عقد من إجمالي 1450 عقد لصالح المؤسسات الحكومية، وعلي وجه الخصوص وزارة الصحة الفلسطينية.

وسيستمر توقيع العقود لصالح وزارة الصحة، بواقع 530 عقد لصالح التخصصات الطبية، و370 لصالح البلديات ووزارة الزراعة، و300 لصالح وزارة التربية والتعليم، و243 عقد لصالح المؤسسات الحكومية من العمال والمهنيين.

وتتراوح مدة الاستفادة من فرص العمل المؤقتة بين 6- 11 شهر وبراتب يتراوح بين 380- 800 دولار شهريًا.

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