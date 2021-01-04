العربية الفلسطينية: الزحف الاستيطاني يُقوض حل الدولتين



وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي بعد نجاح بايدن في الانتخابات الأميركية، زاد من وتيرة الاستيطان، مشيراً إلى أنه يسابق الزمن لفرض إحداثيات جديدة على الأرض.



ولفت إلى أن الوحدة الوطنية، هي السبيل الوحيد لإفشال كل مخططات الاحتلال التهويدية، مرحباً برسالة حركة (حماس) الأخيرة للرئيس عباس، بموافقتها على إنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات بالتتالي، مؤكداً على ضرورة الإجماع الوطني في استعادة الوحدة.



وأعرب عن شكره وتقديره لجهود جمهورية مصر الشقيقة في ملف المصالحة الفلسطينية، مبيناً مواصلة دعم مصر العروبة لرأب الصدع بين الأشقاء الفرقاء؛ للحفاظ على القضية الفلسطينية المركزية، مشدداً على حرص الأشقاء المصريين على دعم القضية برمتها، حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

رام الله - دنيا الوطنأكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، على أن تسارع وتيرة الاستيطان يُقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام الشامل، واصفاً الاستيطان بالسرطان المتفشي في جسم الدولة الفلسطينية.