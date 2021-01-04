الصحة: تسجيل 20 حالة وفاة و1009 إصابات جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية كما يلي: قلقيلية 1، الخليل 7، نابلس 3، جنين 1، رام الله 3، وفي قطاع غزة 5 وفيات.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1009 إصابات، سجلت على النحو التالي: طولكرم (71)، طوباس (22)، ضواحي القدس (45)، قلقيلية (18)، الخليل (108)، نابلس (105)، بيت لحم (44)، جنين (58)، رام الله (158)، سلفيت (12)، أريحا (7)، وفي قطاع غزة (361).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طولكرم (102)، طوباس (33)، قليلية (32)، الخليل (140)، نابلس (195)، بيت لحم (172)، جنين (74)، رام الله (108)، سلفيت (35)، أريحا (12)، وفي قطاع غزة (510).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.