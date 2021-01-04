التربية تُعلن نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة



وأوضحت الوزارة، أنه تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية (3066) طالباً وطالبة، توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (2057) بنسبة عامة (بلغت 67.09%)، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام لتصل إلى (85.79%).



وأشارت "التربية" إلى أن هذه الدورة تمثل فرصة إضافية أخرى للطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، والذي تَرافَق مع ظروف استثنائية؛ نتيجة المشهد الكوروني الراهن.



وبينت الوزارة، أنه سيكون بإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم غد الثلاثاء في مديريات التربية؛ بعد الساعة 11 صباحاً، مؤكدة استمرار نهج الإصرار على التعليم والإرادة الصلبة في استكمال مشوارها، رغم قساوة الظروف، والتي رافقت العمل في هذا الاتجاه.



وتقدمت "التربية" بالتحية والشكر إلى أبناء شعبنا الصامدين في وجه الاحتلال؛ والذي يحاول إفراغ الأرض من أهلها بكل الوسائل العنصرية القهرية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها ولمديرياتها، نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة للعام 2020.