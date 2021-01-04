شؤون فلسطينية

صلاح: نسبة الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة ليست المؤشر الحقيقي للوضع الوبائي

صلاح: نسبة الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة ليست المؤشر الحقيقي للوضع الوبائي
رام الله - دنيا الوطن
ق️ال الدكتور معتصم صلاح، رئيس لجنة متابعة العزل المنزلي، في قطاع غزة: "منتصف شهر كانون الاول/ ديسمبر كان ذروة الوباء في قطاع غزة وكان الفترة الأصعب على القطاع، ونشهد حاليا انخفاض في أعداد الإصابات".

ودعا صلاح في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الاثنين، المواطنين لعدم التردد في التوجه للمستشفيات في حال ظهور أعراض لفايروس (كورونا)، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة ومن تظهر عليهم أعراض تنفسية وخاصة ضيق التنفس وهي أخطر الأعراض التي قد تصيب مرضى (كورونا).

وفي السياق، قال صلاح: "أي شخص مصاب بحاجة للذهاب للمستشفى يتوجب عليه الاتصال على رقم 101 وسيتم إرسال إسعاف لنقله للمستشفى، وإذا كانت الحالة لا تسمح إنتظار وصول الإسعاف فعليه التوجه مباشرة للمستشفى مع الأخذ بإجراءات السلامة".

وأضاف صلاح: "نسبة الإصابات التي تعلن عنها الوزارة ليست هي المؤشر الحقيقي الذي من خلاله نستدل على الوضع الوبائي في قطاع غزة، ولو زادت عدد الفحوصات لزادت أعداد الإصابات، وما يعنينا في هذه المرحلة هو عدد الحالات الخطيرة التي تتردد إلى المستشفيات وعدد الإصابات الموجودة وخاصة التي تحتاج إلى أجهزة تنفس".

وأشار رئيس لجنة متابعة العزل المنزلي، إلى أن هناك تحسناً في مؤشر الإصابات وانخفاض في أعداد الإصابات الخطيرة، وهذا ما يدفع لمزيد من الالتزام بإجراءات السلامة وعدم الاستهتار.

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