(أونروا) تكشف الإجراءات الجديدة بشأن المساعدات الغذائية

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزّة، اليوم الاثنين، عن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوكالة بشأن عملية المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين.



وأكّد أبو حسنة في بيانٍ صحفي، أنّ (أونروا) في المرحلة المقبلة، ستمنح كل لاجئ مسجل في "كرت التموين"، مساعدات غذائية، باستثناء من له راتب ثابت ومنتظم بحد أدنى سيتم تحديده لاحقًا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأوضح، أنّ هذه الإجراءات هي تقنية، وتهدف لتوزيع تلك المساعدات بشكل عادل على من يستحقها، مُضيفاً: "تجري عملية فلترة لأسماء المستفيدين، لأنّ هناك العديد من الأشخاص، وهم من الأغنياء، يتسلمون مساعدات غذائية على حساب آخرين هم بحاجة لها".



وأشار إلى أنّ فكرة المؤامرة ليست مطروحة في سياسات الوكالة، ونفس الكمية التي يتسلمها اللاجئون من المساعدات الغذائية، سوف سيتم توزيعها على نفس الأشخاص.



وفي ختام بيانه، شدّد أبو حسنة على أنّ (أونروا) تعيش أزمة مالية كبيرة، باتت تتمثل في أنّ المصروفات أكثر من الدخل، مُستكملاً: "العالم أصبح يقطّر المال على (أونروا)".