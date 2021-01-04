(حماية) يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ثابت ثابت في طولكرم



ويرى المركز، أن قوات الاحتلال، انتهكت كافة المعايير الإنسانيّة الأساسية التي نصت عليها أحكام القانون الدولي، والتي أوجبت حماية خاصة للمؤسسات الطبية بوصفها مناطق محمية مخصصة لمعالجة المرضى، الذين هم في حاجة للعلاج.

رام الله - دنيا الوطنأدان مركز (حماية) لحقوق الإنسان، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ثابت ثابت الحكومي، فإنه يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استمرت باقتحام المؤسسات الطبية الفلسطينية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه لا يوجد ولا يمكن إيجاد مبررلاقتحام المستشفى، ولا لسلوك جنود الاحتلال العنيف، والذي عرض حياة عشرات المرضى للخطر.وأفاد مدير المستشفى، الدكتور هيثم شديد، أن قوة كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت عند الساعة الثالثة والنصف فجراً ساحات المستشفى الخارجية، وداهمت الصالة الرئيسية، وقامت بإطلاق قنابل الصوت داخلها، ما أثار حالة من الخوف والرعب بين المرضى والطواقم الطبية المناوبة.