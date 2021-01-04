شؤون فلسطينية

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 42738 إصابة.

وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل خمس حالات وفاة، و360 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين في مختلف مناطق القطاع. 


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