مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عدداً من المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.