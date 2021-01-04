نابلس: الاحتلال يقتحم سبسطية ويشدد من إجراءاته في الموقع الأثري

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمال نابلس، وانتشرت في محيط الموقع الأثري.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، اقتحمت البلدة، وانتشرت بكثافة في محيط الموقع الأثري مع تشديد الاجراءات والتدقيق في بطاقات الزوار، كما نصبت منصة في الموقع، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.