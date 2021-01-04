معروف: تراجع بنسب إصابات (كورونا) وذاهبون خلال الأسبوعين المقبلين لفتح المساجد والمدارس

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رام الله - دنيا الوطن

أ️كد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن المؤشرات الأولية للفحوصات العشوائية، تظهر تراجعاً في نسب تسجيل الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين.



وقال معروف، في تصريحات لإذاعة (صوت القدس): "وزارة الصحة، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، قامت بالفحص العشوائي في كافة الأحياء من خلال المربعات التي تتبعها وزارة الصحة"، مضيفاً: "إن حملة الفحص العشوائي، بيّنت وجود تراجع في نسبة الإصابات، لو أخذنا شمال غزة مثالاً، فإن نسبة الإصابات المُسجلة من عينات الفحص 38%، في حِين أظهرت الفحوصات العشوائية نسبة إصابات 25% وهذا بفعل الإجراءات الوقائية المتخذة".



وأشار معروف إلى أنه بحسب ما أُعلن في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن سلسلة الإجراءات الوقائية، فهي مستمرة لأسبوعين قادمين من الإغلاقات، وسيتم تقييم مُجمل الإجراءات يوم الخميس المقبل لاتخاذ قرارات مناسبة.



وفي السياق، قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي: "معدل الفحوصات المخبرية اليومية لم يتغير، وهو مستمر كما كان عليه في السابق ما بين 2000 إلى 2500 فحص"، مضيفاً: "خلال الأسبوعين المقبلين، نحن ذاهبون إلى مرحلة أكثر استقراراً، وفتح للمنشآت والمرافق التي أُغلقت نتيجة الجائحة كالمدارس والمساجد".