شاهد: لحظة انفجار إحدى قنابل الصوت التي أطلقها الاحتلال داخل مستشفى ثابت ثابت







رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو، على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يظهر لحظة انفجار إحدى القنابل الصوتية داخل مستشى ثابت ثابت بطولكرم، وذلك بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأكدت الصحة، أن داخل المستشفى 81 مريضاً، يعالجون، بينهم 10 خدج في قسم الحضانة، وخمسة أطفال في قسم الأطفال، وسبعة مرضى في العناية المكثفة، 13 مريضة بقسم الولادة، إضافة إلى 39 كادراً طبياً وصحياً.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلقت القنابل الصوتية داخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، بعد اقتحامها لصالة الانتظار المخصصة للعيادات الخارجية.