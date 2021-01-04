بداية شمال غزة: الإعدام شنقاً لمدان بقتل خالته



وأدانت المحكمة المدان (ف/ ن) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل خالته المغدورة نعمة فارس النمنم "عزام"، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سكين في مناسبة غير مشروعة، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء حكم الإعدام بعد قرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وكذلك الدفاع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



يذكر، أن المدان قتل قصداً خالته المجني عليها بتاريخ 12/12/2015 وذلك بأن بيت النية لقتلها، وأعد العدة لذلك أداة مؤذية من نوع "سكين" وما إن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات نافذة في أنحاء قاتلة من جسدها، مما أدى لإزهاق روحها، وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.



وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام، التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي، سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة بداية شمال غزة، اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.