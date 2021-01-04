شؤون فلسطينية

كحيل: التوافق مع وزارة المالية لتشكيل لجنة لدراسة قضية الإرجاعات الضريبية لمقاولي غزة

كحيل: التوافق مع وزارة المالية لتشكيل لجنة لدراسة قضية الإرجاعات الضريبية لمقاولي غزة
رام الله - دنيا الوطن
اختتم نقيب المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة، أسامة كحيل، سلسلة لقاءات في مدينة رام الله، في مقدمتها لقاء جمعه مع رئيس الحكومة، محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في إطار استرداد حقوق المقاولين بغزة في قضية الإرجاع الضريبي.

وكشف كحيل في ختام الزيارة، التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر، أنها أفضت إلى  التوافق مع وزارة المالية، برام الله، على تشكيل لجنة لدراسة قضية الإرجاعات الضريبية للمقاولين في محافظات غزة.

وبيّن كحيل، أن الاتفاق، جاء بعد تجهيز الاتحاد الملفات المطلوبة وتشكيل لجنة لدراسة الإرجاعات الضريبية، ومعالجة الخلافات الفنية على فواتير المقاصة والبيانات الجمركية على أن يتم تقييم الدراسة خلال شهر.

ولفت كحيل إلى أن تشكيل اللجنة، نتيجة لقائه مع رئيس الحكومة، وما تلاه من اجتماع مع وزير المالية، الذي أكد على معاملة مقاولي المحافظات الجنوبية علي قدم المساواة مع زملائهم في المحافظات الشمالة، فيما يتعلق بالإرجاعات الضريبية.

وأكد كحيل أن نتائج اللقاء، تعد بمثابة أول إقرار رسمي من الحكومة الفلسطينية، بضرورة معالجة الملف، بعد سلسلة مخاطبات رسمية وفعاليات نقابية نظمها الاتحاد؛ للمطالبة بحقوق المقاولين، التي لم يحصلوا عليها  منذ أكثر من 12 عاماً، بقيمة تزيد عن مليون 60 مليون دولار أمريكي، تعد رأس المال النقدي لعشرات شركات المقاولات في المحافظات الجنوبية.

وتعتبر الإرجاعات الضريبية، حقوقاً مالية لشركات المقاولات، التي تخضع للفاتورة الصفرية، وفق اتفاق بين المانحين والسلطة الفلسطينية، وتم صرفها سابقاً عام 2008 بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتجبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاستيراد عبر المعابر الإسرائيلية، هذه الضريبة ضمن آلية المقاصة، على أن تُعيدها السلطة الوطنية لشركات المقاولات. 

ويعاني قطاع المقاولات في غزة، من أزمة بسبب جائحة (كورونا) التي فاقمت الأوضاع صعوبة، جراء الحصار والحروب والانقسام، فضلاً عن تراجع المشاريع الدولية، وانخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل بشكل كبير.

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