شؤون فلسطينية

الشرطة تغلق مقاهٍ وتُحرر مخالفات سلامة في سلفيت

الشرطة تغلق مقاهٍ وتُحرر مخالفات سلامة في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، أربعة مقاهٍ، وحررت مخالفات سلامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وقرار الإغلاق في محافظة  سلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة سلفيت، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص، لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لتعليمات الحكومة، بحالة الإغلاق المعلنة، قامت الشرطة بإغلاق 4 مقاهٍ في المدينة، وتحرير 58 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية المعلنة، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الإلكتروني.

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