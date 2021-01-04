الاحتلال يُزيل شعارات حركة (فتح) عن جدران المنازل في العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شعارات حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عن الجدران في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، أزالت الشعارات التي تخص حركة (فتح) عن جدران ومنازل المواطنين في البلدة، عبر مسحها بالطلاء وأدوات الدهان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت عضو إقليم حركة (فتح) في القدس، ياسر درويش، يوم أمس، بعد دهم منزله في العيسوية.



يشار إلى أن قوات الاحتلال، أزالت الأسبوع الماضي، أعلام فلسطين ورايات حركة (فتح) التي نصبت قبل أيام في منطقة الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب القدس، إحياء للذكرى الـ 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.