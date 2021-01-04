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بلغت قوتها 3.6.. هزة أرضية تضرب الجزائر

بلغت قوتها 3.6.. هزة أرضية تضرب الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على سلم (ريختر) جنوب شرق العمارية بولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة.

وقالت صحيفة (النهار) الجزائرية: "إن الهزة سجلت في حدود الساعة (19 و36 دقيقة) بتوقيت الجزائر، ولم تعلن السلطات الجزائرية عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية".

يشار إلى أن الشريط الساحلي للجزائر، يشهد نشاطاً زلزالياً مستمراً، وخلال الشهور الأخيرة، شهدت الجزائر عدداً من الهزات الأرضية، كان آخرها يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث وقعت حينها هزة بقوة 3.6 درجة على مقياس (ريختر) ضربت جنوب شرق العمارية.

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