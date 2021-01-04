القوى والفصائل: فعاليات المقاومة الشعبية ستتواصل طيلة الأسبوع بكافة المحافظات

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رام الله - دنيا الوطن

قال منسق القوى والفصائل الوطنية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن المشاركة الواسعة من أبناء شعبنا في الفعاليات الشعبية لمقاومة الاستيطان، تعكس أولوية المقاومة الشعبية بين صفوف شعبنا في جميع المناطق المهددة بالاستيطان الاستعماري من دولة الاحتلال.



وأكد أبو يوسف، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، أن فعاليات المقاومة الشعبية ستتواصل، ليس فقط أيام الجمع، وإنما خلال أيام الأسبوع الأخرى، في الأغوار، ومسافر يطا، وسلفيت، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم.