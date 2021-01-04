الصحة بغزة: تسجيل خمس حالات وفاة و360 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل خمس حالات وفاة، و360 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 1815 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 510 حالات جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 42738 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9784 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 32556 حالة، وإجمالي الوفيات 398 حالة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 245 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 141 حالة.