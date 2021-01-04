د.عيسى: مجلس الأمن يلزم إسرائيل قانونياً بالإنسحاب من الأراضي المحتلة

حنا عيسى

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ في القانون الدولي: "إن موقف مجلس الأمن الدولي في القرار 242 عام 1967 يدعو إسرائيل إلى الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 والذي دعا إلى تطبيق قرارمجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأضاف عيسى: "ودعا مجلس الأمن في قراره رقم237 لعام 1967 إسرائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أوشروط".



وأشار إلى أنه من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي وأكد فيها أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي، والقرار رقم 1322 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 7/10/2000 لذا, وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة للأراضي الفلسطينية (أ- ب- ج) وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فإن المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي".



وأوضح، أن الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية، التي تم احتلالها عام 1967 هي أراضي محتلة تعتبر إسرائيل فيها سلطة الاحتلال، مشيرا إلى أن المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 م عرفت الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل.



وتابع: "بموجب هذه المادة فإن الأراضي الفلسطينية - الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة - تخضع لحالة احتلال حربي، ويترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب".



ولفت عيسى إلى رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة انتقالية بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 13/9/1993 من جانب أول، وإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب في قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005 من جانب ثان، فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زال تحسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي".