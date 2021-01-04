مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب دوار روابي برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

رشق مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، مركبات المواطنين المارة قرب دوار روابي شمال محافظة رام الله والبيرة بالحجارة.



وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين، احتشدوا قرب دوار روابي، واعتدوا على مركبات المواطنين، ما تسبب بإلحاق أضرار في عدد منها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.