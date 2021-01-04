(يديعوت): الضباب يصيب مطار بن غوريون بالشلل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أنه تم إغلاق مطار بن غوريون، أمام الاقلاع والهبوط، بسبب الضباب الكثيف.



وبحسب الصحيفة، فقد أدى الضباب الكثيف الذي ساد المنطقة الوسطى، إلى إصابة مطار بن غوريون بالشلل، لافتة إلى أنه تم تأجيل رحلة (إركياع) إلى إيلات، وتأجيل رحلة شركة (إلعال) إلى دبي، كما تم إبلاغ رحلة شحن إثيوبية للهبوط في لارنكا.