مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويرشقون منازل المواطنين بالحجارة غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أعطب مستوطنون، اليوم الاثنين، إطارات مركبات، ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة في قرية سرطة غرب سلفيت.



وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين، رشقوا منازل المواطنين ومركباتهم بالحجارة، عرف من أصحابها: سعيد صرصور، ومختار عبد الله صرصور، ومصطفى إبراهيم الخطيب، ومحمد هشام صرصور، ومعزوز صرصور، كما قاموا بإعطاب إطارات عدد منها، بالإضافة إلى إعطاب إطار جرافة، تعود ملكيتها للمواطن يوسف محمد الخطيب، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.