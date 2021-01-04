الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين شمال رام الله ويُغلق البوابة العسكرية في عابود

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حاجزين عسكريين شمال مدينة رام الله، وأغلقت البوابة العسكرية المقامة على أراضي قرية عابود شمال غرب محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، نصبت حاجزين عسكريين على مدخلي قريتي رأس كركر والنبي صالح شمال رام الله، ما أعاق تحركات المواطنين، كما أغلقت البوابة العسكرية المؤدية لقرية عابود، ومنعت المركبات من المرور، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق طويلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.