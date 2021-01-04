دولي

الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، أنها سجلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، أمس، وذلك ارتفاعاً من 24 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: إن 20 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بوافدين من الخارج، وفقاً لـ (رويترز).

وذكرت اللجنة، أنها سجلت أيضاً 40 حالة إصابة خالية من الأعراض، وذلك ارتفاعا من ثماني حالات في اليوم السابق، ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ (كوفيد- 19) في الصين إلى 87150، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

وخصصت الصين حيث ظهر فيروس (كورونا) المستجد قبل عام، موارد هائلة لتطوير لقاحات، وعدت بجعلها "سلعة عامة عالمية"، كما أن هناك خمسة لقاحات صينية في المرحلة الثالثة من ​التجارب السريرية.

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