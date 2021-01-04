القوات العراقية تداهم وكراً لـ (تنظيم الدولة) بمحافظة كركوك عقب قصفه



وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة عناصر تنظيم الدولة في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.



وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

رام الله - دنيا الوطنداهمت القوات العراقية، وكراً لـ (تنظيم الدولة) عقب تنفيذ طيران التحالف الدولي، ضربة جوية، أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين في محافظة كركوك شمالي العراق.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في (تويتر): "بعد تنفيذ الضربة الجوية في وادي الكور بمحافظة كركوك، والتي أسفرت عن قتل عنصرين من تنظيم الدولة، تم تنفيذ واجب مشترك بناء على معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبالتنسيق مع اللواء 45 الفرقة 11 بالجيش العراقي، للبحث والتفتيش في المكان المستهدف".وأضاف رسول: "وقد عثرت قواتنا على وكر لتنظيم الدولة بداخله حزام ناسف وبندقيتين كلاشينكوف و21 مخزن بندقية، وسلاح و7 مخازن M16 مع عتاد 150 إطلاقة وعتاد AK عدد (690) و9 رمانات يدوية وأدوية وعلاجات مختلفة وعلمين لتنظيم لدولة وبطاريتي شحن وعاكسة، تم تدمير الوكر بعد اخراج المواد المضبوطة منه".