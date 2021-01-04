ألمانيا تسجل 9847 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، بواقع 9847 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت البيانات، أن العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد وصل إلى 1775513 وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 34574 بعد تسجيل 302 وحالتين وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي أكثر من 1.4 مليون مريض بعد شفائهم بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



ولم تنخفض أعداد الإصابة اليومية بشكل كبير، منذ أن وافقت الولايات الألمانية، وعددها 16 في أوائل كانون الأول/ ديسمبر على الاستمرار في إغلاق المدارس ومعظم المتاجر والحانات، حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير.



وقال عدد من السياسيين، منهم هيلجه براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل: إن من المحتمل تمديد القيود.



وجرى حتى الآن تطعيم نحو 42 ألف شخص، معظمهم في دور الرعاية، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ.



وتعتزم الحكومة، توزيع أكثر من 1.3 مليون جرعة لقاح على السلطات الصحية المحلية بحلول نهاية العام وحوالي 700 ألف أسبوعياً اعتباراً من كانون الثاني/ يناير.