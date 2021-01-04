السلطات اليابانية تُعلن موعد بدء التطعيم بلقاح ضد فيروس (كورونا)

أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، عن موعد بدء تطعيم سكان البلاد ضد فيروس (كورونا).





ووفقاً لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية، قال سوجا: "تستعد الحكومة لبدء تطعيم السكان، قبل الأيام العشرة الأخيرة من شهر شباط/ فبراير، نحن نعتزم البدء بالمسنين والعاملين في المجال الطبي".





وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يخطط أيضًا لتلقي اللقاح ضد فيروس (كورونا).





يشار إلى أن اليابان، سجلت نحو 3000 وفاة، وأكثر من 210 آلاف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء تفشي الوباء، بحسب أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

رام الله - دنيا الوطن