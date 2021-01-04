عربي

الصحة التونسية: تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وقالت الوزارة: "إن إجمالي الوفيات، ارتفع إلى 4800 حالة، في حين بلغ إجمالي الإصابات 143544 منذ بدء الجائحة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 107049 شخصاً، وأن 342 مصاباً، يقيمون حالياً في أقسام العناية المركزة، في حين يخضع 125 مصاباً آخر للتنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

القوات العراقية تداهم وكراً لـ (تنظيم الدولة) بمحافظة كركوك عقب قصفه

القوات العراقية تداهم وكراً لـ (تنظيم الدولة) بمحافظة كركوك عقب قصفه

اليمن: انفجاران أعقبهما إطلاق نار قرب موقع اللجنة السعودية بثانوية شقرة

اليمن: انفجاران أعقبهما إطلاق نار قرب موقع اللجنة السعودية بثانوية شقرة

القوات المسلحة العراقية: على واشنطن وطهران احترام سيادة العراق

القوات المسلحة العراقية: على واشنطن وطهران احترام سيادة العراق

الإفتاء المصرية: احتكار لقاح (كورونا) من كبائر الذنوب

الإفتاء المصرية: احتكار لقاح (كورونا) من كبائر الذنوب

سوريا.. مقتل ستة أشخاص باعتداء على حافلة في ريف حماة

سوريا.. مقتل ستة أشخاص باعتداء على حافلة في ريف حماة

نصر الله: لا يمكن للفصائل الفلسطينية المساواة بين من يدعمها ومن يتآمر على شعبها

نصر الله: لا يمكن للفصائل الفلسطينية المساواة بين من يدعمها ومن يتآمر على شعبها

الصحة الأردنية: قد يشهد العالم نهاية (كورونا) في النصف الثاني من العام

الصحة الأردنية: قد يشهد العالم نهاية (كورونا) في النصف الثاني من العام

مصر: يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة بأقرب فرصة ممكنة

مصر: يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة بأقرب فرصة ممكنة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين شمال رام الله ويُغلق البوابة العسكرية في عابود

الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين شمال رام الله ويُغلق البوابة العسكرية في عابود

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالضفة والقدس

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين اقتحام أراضيهم بوادي فوكين في بيت لحم

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين اقتحام أراضيهم بوادي فوكين في بيت لحم

إصابة 10 أشخاص جراء انفجار مستودع للوقود على الحدود اللبنانية السورية

إصابة 10 أشخاص جراء انفجار مستودع للوقود على الحدود اللبنانية السورية

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب اللبن الشرقية جنوب نابلس

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب اللبن الشرقية جنوب نابلس

وفاة عامل سقط من علو في قرية الزعيم شرق القدس

وفاة عامل سقط من علو في قرية الزعيم شرق القدس

الاحتلال يُغلق حاجز حوارة العسكري وتجمع للمستوطنين جنوب نابلس

الاحتلال يُغلق حاجز حوارة العسكري وتجمع للمستوطنين جنوب نابلس

حصيلة اعتداءات الاحتلال: اعتقال 25 مواطناً والمصادقة على مخططات استيطانية وتجريف أراضٍ

حصيلة اعتداءات الاحتلال: اعتقال 25 مواطناً والمصادقة على مخططات استيطانية وتجريف أراضٍ

منوعات

تامر حسني لهاني شاكر:&#34; نسيانك صعب أكيد&#34; والأخير يعلق

تامر حسني لهاني شاكر:" نسيانك صعب أكيد" والأخير يعلق

تامر حسني لهاني شاكر:&#34; نسيانك صعب أكيد&#34; والأخير يعلق

تامر حسني لهاني شاكر:" نسيانك صعب أكيد" والأخير يعلق

نهى نبيل تعتزل ... وتعلق انتهي المشوار

نهى نبيل تعتزل ... وتعلق انتهي المشوار

شاهد: ملكة جمال لبنان ترفض الإعتذار لجمهورها عن صورها الجريئة في المتحف

شاهد: ملكة جمال لبنان ترفض الإعتذار لجمهورها عن صورها الجريئة في المتحف

الحلاني يروي قصص لأغرب معجباته.. &#34;واحدة لاحقتني وطلبت يدي من زوجتي&#34;

الحلاني يروي قصص لأغرب معجباته.. "واحدة لاحقتني وطلبت يدي من زوجتي"

شاهد: هاندا أرتشل بطلة مسلسل (أنت أطرق بابي) تتوج كأجمل نساء العالم لـ2120

شاهد: هاندا أرتشل بطلة مسلسل (أنت أطرق بابي) تتوج كأجمل نساء العالم لـ2120

ممثل مصري يتهم مي العيدان بمحاولة تحقيق الشهرة على حساب أحمد بدير

ممثل مصري يتهم مي العيدان بمحاولة تحقيق الشهرة على حساب أحمد بدير

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ&#34;الجاهلة&#34;

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ"الجاهلة"

عربي

القوات العراقية تداهم وكراً لـ (تنظيم الدولة) بمحافظة كركوك عقب قصفه

القوات العراقية تداهم وكراً لـ (تنظيم الدولة) بمحافظة كركوك عقب قصفه

الصحة التونسية: تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

القوات المسلحة العراقية: على واشنطن وطهران احترام سيادة العراق

القوات المسلحة العراقية: على واشنطن وطهران احترام سيادة العراق

سوريا.. مقتل ستة أشخاص باعتداء على حافلة في ريف حماة

سوريا.. مقتل ستة أشخاص باعتداء على حافلة في ريف حماة