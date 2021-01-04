الصحة التونسية: تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وقالت الوزارة: "إن إجمالي الوفيات، ارتفع إلى 4800 حالة، في حين بلغ إجمالي الإصابات 143544 منذ بدء الجائحة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 107049 شخصاً، وأن 342 مصاباً، يقيمون حالياً في أقسام العناية المركزة، في حين يخضع 125 مصاباً آخر للتنفس الاصطناعي.