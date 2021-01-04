اليمن: انفجاران أعقبهما إطلاق نار قرب موقع اللجنة السعودية بثانوية شقرة

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (روسيا اليوم)، عن مصادر خاصة، بوقوع انفجارين متتاليين، اليوم الاثنين، أعقبهما إطلاق نار كثيف قرب موقع اللجنة السعودية بثانوية شقرة، بمحافظة عدن، وذلك بعد عودة اللجنة إلى مقرها بساعات.



ولفت الموقع إلى أن الهجوم، حصل بقذيفتي "هاون"، سقطت إحداهما داخل مقر التحالف، فيما سقطت الأخرى في منطقة البندر بالقرب من منازل المواطنين.



وكانت اللجنة، قد انسحبت إلى عدن مساء أمس، عقب انفجار قرب المقر.



وذكرالموقع أمس نقلاً عن مصادر مطلعة في أبين جنوب شرقي اليمن، أن انفجاراً عنيفاً استهدف مقر اللجنة السعودية الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات المجلس.