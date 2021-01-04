شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يقتحم مستشفى ثابت ثابت بطولكرم ويُطلق قنابل صوت داخلها

شاهد: الاحتلال يقتحم مستشفى ثابت ثابت بطولكرم ويُطلق قنابل صوت داخلها
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، القنابل الصوتية داخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، بعد اقتحامها لصالة الانتظار المخصصة للعيادات الخارجية.

وقال مدير المستشفى الدكتور هيثم شديد: إنهم تفاجؤوا عند الساعة الثالثة والنصف فجراً، باقتحام قوات الاحتلال لساحات المستشفى الخارجية، ومداهمة الصالة الرئيسية، وإطلاقها لقنابل الصوت داخلها، ما بث حالة من الرعب في صفوف المرضى والأطباء، دون حدوث أي إصابات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

بدورها، قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة: "إن جنود الاحتلال، اقتحموا المستشفى، فجر اليوم، وأطلقوا 4 قنابل صوت داخلها، إحداها في قاعة الاستقبال، و3 قنابل في ساحة الطوارئ".

واستنكرت الوزيرة الكيلة، هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة، التي تخالف جميع المواثيق والأعراف الدولية واتفاقيات جنيف، داعية المجتمع الدولي للتدخل؛ لحماية أبناء شعبنا ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، حيث اعتدت إسرائيل خلال أقل من شهر على 3 مستشفيات فلسطينية، هي مستشفى الدرة في قطاع غزة من خلال تضرره بالقصف، ومجمع فلسطين الطبي برام الله، ومستشفى ثابت ثابت في طولكرم.

وحيت وزيرة الصحة الطواقم الطبية والصحية العاملة في جميع المستشفيات، والذين يواجهون عدوين شرسين في وقت واحد: فيروس (كورونا) والاحتلال الإسرائيلي، فيما اطمأنت من خلال مدير المستشفى د. شديد على المواطنين المرضى داخل المستشفى، مؤكدة إصابة العديد من المرضى خصوصاً الأطفال وكبار السن، بحالات فزع وتوتر نتيجة الاقتحام.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت المدينة ومخيمها وضاحية اكتابا شرقاً، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة، في الوقت الذي اقتحمت فيه عدداً من منازل ومخازن تجارية لمواطنين، وفتشتها تفتيشاً دقيقاً، دون أن يبلغ عن اعتقالات.





أخبار ذات صلة

الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين شمال رام الله ويُغلق البوابة العسكرية في عابود

الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين شمال رام الله ويُغلق البوابة العسكرية في عابود

كيف جاءت أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة؟

كيف جاءت أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة؟

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تستهدف أراضي المزارعين ومراكب الصيادين وسط وشمال القطاع

قوات الاحتلال تستهدف أراضي المزارعين ومراكب الصيادين وسط وشمال القطاع

بسبب (كورونا).. إغلاق مقر مديرية التربية والتعليم في بيت لحم

بسبب (كورونا).. إغلاق مقر مديرية التربية والتعليم في بيت لحم

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الاثنين

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الاثنين

طقس الاثنين: أجواء غائمة جزئياً ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

طقس الاثنين: أجواء غائمة جزئياً ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين اقتحام أراضيهم بوادي فوكين في بيت لحم

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين اقتحام أراضيهم بوادي فوكين في بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين شمال رام الله ويُغلق البوابة العسكرية في عابود

الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين شمال رام الله ويُغلق البوابة العسكرية في عابود

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالضفة والقدس

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين اقتحام أراضيهم بوادي فوكين في بيت لحم

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين اقتحام أراضيهم بوادي فوكين في بيت لحم

إصابة 10 أشخاص جراء انفجار مستودع للوقود على الحدود اللبنانية السورية

إصابة 10 أشخاص جراء انفجار مستودع للوقود على الحدود اللبنانية السورية

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب اللبن الشرقية جنوب نابلس

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب اللبن الشرقية جنوب نابلس

وفاة عامل سقط من علو في قرية الزعيم شرق القدس

وفاة عامل سقط من علو في قرية الزعيم شرق القدس

الاحتلال يُغلق حاجز حوارة العسكري وتجمع للمستوطنين جنوب نابلس

الاحتلال يُغلق حاجز حوارة العسكري وتجمع للمستوطنين جنوب نابلس

حصيلة اعتداءات الاحتلال: اعتقال 25 مواطناً والمصادقة على مخططات استيطانية وتجريف أراضٍ

حصيلة اعتداءات الاحتلال: اعتقال 25 مواطناً والمصادقة على مخططات استيطانية وتجريف أراضٍ

منوعات

تامر حسني لهاني شاكر:&#34; نسيانك صعب أكيد&#34; والأخير يعلق

تامر حسني لهاني شاكر:" نسيانك صعب أكيد" والأخير يعلق

تامر حسني لهاني شاكر:&#34; نسيانك صعب أكيد&#34; والأخير يعلق

تامر حسني لهاني شاكر:" نسيانك صعب أكيد" والأخير يعلق

نهى نبيل تعتزل ... وتعلق انتهي المشوار

نهى نبيل تعتزل ... وتعلق انتهي المشوار

شاهد: ملكة جمال لبنان ترفض الإعتذار لجمهورها عن صورها الجريئة في المتحف

شاهد: ملكة جمال لبنان ترفض الإعتذار لجمهورها عن صورها الجريئة في المتحف

الحلاني يروي قصص لأغرب معجباته.. &#34;واحدة لاحقتني وطلبت يدي من زوجتي&#34;

الحلاني يروي قصص لأغرب معجباته.. "واحدة لاحقتني وطلبت يدي من زوجتي"

شاهد: هاندا أرتشل بطلة مسلسل (أنت أطرق بابي) تتوج كأجمل نساء العالم لـ2120

شاهد: هاندا أرتشل بطلة مسلسل (أنت أطرق بابي) تتوج كأجمل نساء العالم لـ2120

ممثل مصري يتهم مي العيدان بمحاولة تحقيق الشهرة على حساب أحمد بدير

ممثل مصري يتهم مي العيدان بمحاولة تحقيق الشهرة على حساب أحمد بدير

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ&#34;الجاهلة&#34;

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ"الجاهلة"

عربي

القوات العراقية تداهم وكراً لـ (تنظيم الدولة) بمحافظة كركوك عقب قصفه

القوات العراقية تداهم وكراً لـ (تنظيم الدولة) بمحافظة كركوك عقب قصفه

الصحة التونسية: تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

القوات المسلحة العراقية: على واشنطن وطهران احترام سيادة العراق

القوات المسلحة العراقية: على واشنطن وطهران احترام سيادة العراق

سوريا.. مقتل ستة أشخاص باعتداء على حافلة في ريف حماة

سوريا.. مقتل ستة أشخاص باعتداء على حافلة في ريف حماة