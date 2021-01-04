شؤون فلسطينية

كيف جاءت أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة؟

كيف جاءت أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة؟
رام الله - دنيا الوطن
من المتوقع، أن تبدأ اليوم الاثنين، عملية صرف رواتب موظفي غزة، وبالتالي ستشهد الأسواق حركة نشطة مع بداية الشهر والعام الجديد، وذلك بعد أن شهدت حالة كبيرة من الركود أمس الأحد مع بداية الأسبوع وبعد يومين من الإغلاق الشامل.

وفيما يلي قائمة أسعار الخضار والفواكه اليوم الاثنين:

أولًا: أسعار الخضار:

بندورة: 1ك = 2 شيكل

بندورة شيلي: 1ك = 5 شيكل

خيار: 1ك = 2 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل

فلفل أخضر جودة عالية: 1ك = 6 شيكل

فلفل أخضر جودة متوسطة: 1ك = 5 شيكل

فلفل سلطان: 1ك = 4 شيكل

بازيلاء: 1ك = 5 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل

بطاطا بلدية: 1ك = 2.5 شيكل

بطاطا للسلق: 7 – 8 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك =  2 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية رفح: 1ك = 4 شيكل

فاصوليا: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل

و3ك = 10 شيكل

باذنجان بتيري: 1ك = 2 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 شيكل

بطاطا حلوة: 1 ك = 2 شيكل

ثومة (وقية): 2.5 شيكل

خس = 2 شيكل

زهرة:  3 شيكل

ملفوف كبير: 3.5 شيكل

ملفوف أحمر: 2 شيكل

ليمون:  5 ك = 10 شيكل

بنجر: 1ك = 4 شيكل

قرع بلدي: 1ك = 3 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

جزر أحمر: 1ك = 3 شيكل

جزر محفور: 7 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

زنجبيل أخضر (وقية): 6 شيكل

قلقاس: 1ك = 10 شيكل

قلقاس مصري: 7 شيكل

ليمون بعلي: 1ك = 5 شيكل

فول أخضر: 1ك = 10 شيكل

اقرفس: حبة = — شيكل

كرفوت: 1ك = 2 شيكل

بروكلي: 1ك = 7 شيكل

كزبرة: ربطة = 2 شيكل

لفت: 1ك = 2 شيكل

ثانيًا: أسعار الفواكه:

موز: 3 – 3.5 ك = 10 شيكل

تفاح أحمر: 1 ك = 4 شيكل

تفاح أخضر: 1ك = 4 شيكل

أجاص: 1 ك = 4 شيكل

بوملي = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3 – 4 ك = 10 شيكل

برتقال فرنساوي: 4 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 1 ك = 2 – 3.5 شيكل

كاكا (فرسمونة): 1 ك = 4 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 6 شيكل

رمان حلو: 1ك = 3 شيكل

فقوس: 1ك = 4 شيكل

جوز هند: حبة = 4 شيكل

كستنة تي: 1ك = 12 شيكل

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