دولي

(كورونا) في العالم: مليونا و851 ألف وفاة و85 مليونا و506 آلاف إصابة

(كورونا) في العالم: مليونا و851 ألف وفاة و85 مليونا و506 آلاف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و851 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 85 مليونا و506 آلاف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 60 مليونا و456 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث تم تسجيل510 آلاف و153 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,099 حالة وفاة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,387 وفاة)، وروسيا (504 وفيات)، وبريطانيا (454 وفاة)، وجنوب أفريقيا (402 وفاة)، وإيطاليا (347 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (194,337 إصابة)، وبريطانيا (54,990 إصابة)، وروسيا (24,150 إصابة)، والبرازيل (17,341 إصابة)، والهند (16,660 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (360,078 وفاة)، والبرازيل (196,018 وفاة)، والهند (149,686 وفاة)، والمكسيك (127,213 وفاة)، وإيطاليا (75,332 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (21,113,528 إصابة)، والهند (10,341,291 إصابة)، والبرازيل (7,733,746 إصابة)، وروسيا (3,236,787 إصابة)، وفرنسا (2,655,728 إصابة).

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