قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالضفة والقدس





في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.





وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من مدينة الخليل، وهم: حسام حسن أبو حسين، ومقداد القواسمة، وعبد العزيز موسى أبو سنينة، ومحمد الرجبي، بعد تفتيش منازلهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم العروب شمالا الشاب رامي جوابرة، عقب دهم منزله، بالإضافة إلى تفتيش منزل المواطن كمال جوابرة.





ومن بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اعتقلت تلك القوات الشابين: هادي محمد محمود غنيمات (19 عاما)، وفادي موسى محمد غنيمات (38 عاما) .





وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: عبد الرحمن البشيتي، ومصطفى أبو سنينة، وزكريا البكري، عقب دهم منازل ذويهم بمنطقة باب المجلس (أحد أبواب الأقصى)، ونقلتهم إلى معتقل (المسكوبية)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاباً من بلدة جناتة شرق بيت لحم، بحسب الوكالة.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب عبد الرحمن سعيد العروج (21 عاماً)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.يذكر، أن المواطنين في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، قد تصدوا ليلة أمس، لمجموعة من المستوطنين، حاولوا الاعتداء على أراضي المزارعين في منطقة المصوانة، وأرغموهم على العودة.