قوات الاحتلال تستهدف أراضي المزارعين ومراكب الصيادين وسط وشمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، النيران تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة، وشرقي مخيم المغازي بقطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (مفزاكي راعم) الإسرائيلي.



في سياق آخر، أفاد الموقع، أن سلاح البحرية، التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاته، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر السودانية شمالي قطاع غزة.