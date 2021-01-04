بسبب (كورونا).. إغلاق مقر مديرية التربية والتعليم في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الاثنين، إغلاق مقر مديرية التربية والتعليم، بسبب تسجيل إصابات بفيروس (كورونا).



وأفاد المحافظ حميد، بأنه سيتم إغلاق المديرية لمدة يومين، بدءاً من صباح اليوم، وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات والمسوحات، للحد من انتشار الفيروس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.