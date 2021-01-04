طقس الاثنين: أجواء غائمة جزئياً ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 18-10 18-10 18-10 بيت لحم 18-10 18-10 18-10 رام الله والبيرة 17-9 17-9 17-9 طولكرم 23-13 23-13 23-13 نابلس 19-11 19-11 19-11 قلقيلية 23-13 23-13 23-13 جنين 22-12 22-12 22-12 سلفيت 18-10 18-10 18-10 طوباس 23-12 23-12 23-12 روابي 19-11 19-11 19-11 الخليل 18-9 18-9 18-9 غزه 24-14 24-14 24-14 أريحا 26-15 26-15 26-15 خانيونس 24-14 24-14 24-14 الأغوار الشمالية 24-13 24-13 24-13 رفح 23-13 23-13 23-13

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها بمثل هذا الوقت من السنة، بحدود 6- 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو بارداً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2021/01/05: يكون الجو غائماً جزئياً، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، بحدود 6- 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2021/01/06: يكون الجو غائماً جزئياً، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، بحدود 6- 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2021/01/07 يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7- 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي