ظريف: هذا هو الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال سليماني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني هو تنظيم الدولة.



وفي تغريدة عبر (تويتر)، كتب ظريف: "قبل عام وفي مثل هذا اليوم، اغتيل العدو الأول للإرهابيين المتطرفين (قاسم سليماني) بطريقة جبانة على يد الإرهابي الكبير"، على حد تعبيره.



وأضاف: "في الوقت الذي تكرم فيه منطقتنا بوقار وعظمة الذكرى الأولى لرحيله، فإن ذلك يذكرنا بأن الطرف الوحيد الذي استفاد من اغتياله هو تنظيم الدولة الذي زاد نشاطه منذ ذلك الحين".