دولي

ظريف: هذا هو الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال سليماني

ظريف: هذا هو الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال سليماني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني هو تنظيم الدولة.

وفي تغريدة عبر (تويتر)، كتب ظريف: "قبل عام وفي مثل هذا اليوم، اغتيل العدو الأول للإرهابيين المتطرفين (قاسم سليماني) بطريقة جبانة على يد الإرهابي الكبير"، على حد تعبيره.

وأضاف: "في الوقت الذي تكرم فيه منطقتنا بوقار وعظمة الذكرى الأولى لرحيله، فإن ذلك يذكرنا بأن الطرف الوحيد الذي استفاد من اغتياله هو تنظيم الدولة الذي زاد نشاطه منذ ذلك الحين".

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