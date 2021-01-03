ظريف: هذا هو الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال سليماني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني هو تنظيم الدولة.
وفي تغريدة عبر (تويتر)، كتب ظريف: "قبل عام وفي مثل هذا اليوم، اغتيل العدو الأول للإرهابيين المتطرفين (قاسم سليماني) بطريقة جبانة على يد الإرهابي الكبير"، على حد تعبيره.
وأضاف: "في الوقت الذي تكرم فيه منطقتنا بوقار وعظمة الذكرى الأولى لرحيله، فإن ذلك يذكرنا بأن الطرف الوحيد الذي استفاد من اغتياله هو تنظيم الدولة الذي زاد نشاطه منذ ذلك الحين".
اعتبر محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني هو تنظيم الدولة.
وفي تغريدة عبر (تويتر)، كتب ظريف: "قبل عام وفي مثل هذا اليوم، اغتيل العدو الأول للإرهابيين المتطرفين (قاسم سليماني) بطريقة جبانة على يد الإرهابي الكبير"، على حد تعبيره.
وأضاف: "في الوقت الذي تكرم فيه منطقتنا بوقار وعظمة الذكرى الأولى لرحيله، فإن ذلك يذكرنا بأن الطرف الوحيد الذي استفاد من اغتياله هو تنظيم الدولة الذي زاد نشاطه منذ ذلك الحين".
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