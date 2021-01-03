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الإفتاء المصرية: احتكار لقاح (كورونا) من كبائر الذنوب

الإفتاء المصرية: احتكار لقاح (كورونا) من كبائر الذنوب
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن تخزين واحتكار لقاحات فيروس (كورونا) المستجد، "من كبائر الذنوب"، لافته إلى ضرورة "عدم التهاون مع المحتكر في جريمته".

وقالت في بيان مساء اليوم الأحد: "يحرم شرعا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج (كورونا)، أو غيره من الأمراض دون الحاجة إليها تحسبا لزيادة ثمنها فيما بعد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت أن "هذا الفعل من كبائر الذنوب، لما يلحقه بالناس من التضييق والإضرار".

وبينت أن "تخزين الأدوية بهذه الطريقة وقت الأزمات، لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف، بل فيه أيضا دليل قاطع على شح صاحبه وتقصيره في المسؤولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين للفيروس".

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