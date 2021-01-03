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سوريا.. مقتل ستة أشخاص باعتداء على حافلة في ريف حماة

سوريا.. مقتل ستة أشخاص باعتداء على حافلة في ريف حماة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد التلفزيون السوري بمقتل ستة مدنيين باعتداء على حافلة كانوا يستقلونها في منطقة وادي العزيب بريف السلمية في محافظة حماة.

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن اشتباكات على طريق أثريا السلمية أعقبت استهداف حافلة الركاب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت أن عددا من الأشخاص جرحوا، وأن طواقم الإسعاف تحاول إخلاء المصابين.

ذكر أن حافلة تقل أفرادا من الجيش السوري تعرضت لاستهداف قبل أيام ما أدى لمقتل 25 عسكريا في هجوم تبناه تنظيم الدولة.

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عربي

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