مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين اقتحام أراضيهم بوادي فوكين في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

تصدى مواطنون في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، مساء اليوم الأحد، لمحاولة مستوطنين اقتحام أراضيهم الزراعية.



وأفاد المواطن مصطفى سكر، بأن عشرات المستوطنين، حاولوا اقتحام منطقة "المصوانة" الزراعية التي تعود لعائلة سكر، الواقعة بين قريتي وادي فوكين والجبعة وبلدة نحالين، إلا أن المواطنين تصدوا لهم، وأرغموهم على العودة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف، أن المستوطنين، كانوا يخططون للعبث في تلك الأراضي، إلا أن يقظة المواطنين، أفشلت ذلك، مشيراً إلى أن عدداً منهم ما زال متواجداً في المناطق المرتفعة، وهناك تخوف من هجوم متوقع في أي لحظة.